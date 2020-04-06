Банки попросили разрешить россиянам ходить в отделения в период самоизоляции

Россиян попросили отпускать в банки в период самоизоляции. Это может потребоваться для открытия счета, внесения на него наличных для онлайн-покупок, снятия денег и получения банковских карт.

Посещение офисов кредитных организаций попросили считать обоснованной причиной для выхода на улицу в условиях самоизоляции в Ассоциации банков России. Обращение АБР направила главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и председателю правительства Михаилу Мишустину, отметили в пресс-службе организации.

В ассоциации напомнили, что о разрешении ходить в банки и места расположения терминалов тем, кто находится на самоизоляции, говорил в своем обращении президент РФ Владимир Путин.

АБР выделила несколько типов неотложных финансовых операций, из-за которых россиянин может выйти из дома. Речь в том числе идет об открытии счетов, внесении-снятии наличных средств для разных целей и получении банковских карт, которые позволят делать покупки в интернете, в том числе приобретать товары первой необходимости.

На 6 апреля в России выявили уже 6343 случая заражения коронавирусом, причем за последние сутки зафиксировано 954 заболевших. Большинство из них — в Москве. Вылечились 406 человек, скончались 47. В Росздравнадзоре зарегистрировали первый российский экспресс-тест на коронавирус.