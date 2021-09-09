Банк РФ предложил изменить подход к вступлению новых законов в силу

Между принятием нового закона, требующего разработки к нему нормативных актов, и его вступлением в силу отсутствует временной промежуток. По мнению представителей ЦБ, в этом кроется проблема.

По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, банк хочет распространить релизный подход на законодательную деятельность, которая предполагала бы некие лаги между подписанием закона президентом и вступлением в силу нормативных актов в развитие этого закона.

В четверг Швецов принял участие в обсуждении бизнеса проекта «Основных направлений развития финансового рынка России» (ОНРФР) на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, сообщил РБК.

В ведомстве напомнили, что релизный подход позволяет финансовым организациям заранее подготовиться к изменениям и встроить регуляторные новации в свои бизнес-процессы.

Ранее стало известно, что в июле российские банки сократили объем выдачи потребительских кредитов на 6% по сравнению с месяцем ранее — до 347,7 миллиарда рублей. Одной из причин замедления кредитования является ужесточение регулирования со стороны ЦБ.