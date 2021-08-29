Банки РФ сократили выдачу потребительских кредитов

В России в июле банки сократили объем выдачи потребительских кредитов на 6% по сравнению с месяцем ранее — до 347,7 миллиарда рублей. Одной из причин замедления кредитования является ужесточение регулирования со стороны ЦБ. Об этом рассказали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, отчасти может являться следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов», — пояснил в беседе с РИА «Новости» гендиректор компании Олег Лагуткин.

Тем не менее не стоит ожидать какого-то резкого снижения выдачи потребительских кредитов в августе. Для данного вида кредитования он является стабильно высоким месяцем перед значительными потребительскими тратами в сентябре. Вероятнее всего, по мнению эксперта, объем потребительского кредитования, может несколько вырасти вслед за ростом спроса.

Банк России с 1 июля ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на доковидный уровень.

Ранее аналитики сообщили, что в 2021 году ипотечные ставки могут достигнуть 9% на фоне роста ключевой ставки Центробанка. С ней коррелируют все банковские продукты. В ближайшем будущем ключевая ставка прогнозируется на уровне 6–6,25%.