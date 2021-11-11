Телефонные мошенники украли у семьи россиян 1 млн рублей, собранный на лечение сына с раком крови

Телефонные мошенники в Москве похитили 980 тысяч рублей у семьи ребенка с раком крови. Деньги были собраны на лечение четырехлетнего мальчика, сообщила «360» его мама.

По словам матери ребенка Елены Пашкевич, деньги лежали на накопительном счете в банке «Хоум кредит». На днях ей позвонили люди, представившиеся банковскими сотрудниками, и заявили, что на ее имя пытаются взять кредит.

Мошенники попросили Пашкевич сказать код из отправленного СМС, она последовала инструкциям, после чего все деньги пропали.

«Собирала на лечение сына, ему четыре годика, диагноз „рак крови“, „лейкоз“. <…> В итоге списали 980 тысяч рублей — это все, что было на лечение сына. Обращение в банк ничего не дало. Полиция бездействует. Я в отчаянии», — поделилась Пашкевич.

Она добавила, что написала заявление — и по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.