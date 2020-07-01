Байкер «Хирург» проголосовал по поправкам к Конституции в Севастополе

Лидер и основатель старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции в Севастополе. По словам представителя местного избиркома, байкер часто приезжает в город именно для голосования.

«Уже достаточно традиционно голосует в Севастополе человек, который не находится у нас в списках, но очень известен в городе и не только у нас», — заявил представитель севастопольского избиркома.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Среда, 1 июля стал последним днем, когда можно принять в нем участие. До 20:00 будут работать участковые избирательные комиссии, куда могут прийти те, кто еще не голосовал. Этот день объявили выходным с сохранением заработной платы.

После закрытия участков начнется подсчет голосов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции вступят в силу только при условии, что их одобрят граждане страны.

На всех участках для голосования соблюдаются санитарные нормы. Всем, кто заходит в помещение измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовую ручку. Показывать паспорт для подтверждения своей личности и получения бюллетеня нужно с соблюдением социальной дистанции. В ряде регионов голосование уже завершилось.