Президент США Джо Байден принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах. Об этом американский лидер заявил в интервью информационному агентства AP.

По словам Байдена, он «производил расчеты скорее как главнокомандующий, чем политик, который заботится о выборах», запланированных на осень 2022 года.

«Что будет, если сильнейшая держава НАТО… уклонится от ответа на российскую агрессию?» — задал он риторический вопрос.

Байден полагает, что Россия, не встретив отпора, продолжила бы двигаться вглубь Европы, при этом Китай укрепился бы в планах покорения Тайваня, а КНДР приступила бы к более агрессивной реализации своих ядерных амбиций.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что Запад должен «убрать искусственные препятствия» на пути транспортировки российской сельхозпродукции, если хочет помочь африканским народам. Он отметил, что санкции против России «существенно затруднили логистику и расчеты». При этом Россия расценивает запуск африканской зоны свободной торговли как значимый шаг на пути к обретению независимости континента, добавил замглавы МИД.