МИД призвал Запад отменить санкции против России ради помощи африканским народам

Запад должен «убрать искусственные препятствия» на пути транспортировки российской сельхозпродукции, если хочет помочь африканским народам, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом написало РИА «Новости».

«Почти половина государств Африки критически зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из России, прежде всего зерна», — констатировал Панкин.

Он отметил, что санкции против России «существенно затруднили логистику и расчеты».

Россия расценивает запуск африканской зоны свободной торговли как значимый шаг на пути к обретению независимости континента, добавил замглавы МИД.

Беднейшие страны мира пострадают от продовольственного кризиса в первую очередь, предрек в конце мая экономист Леонид Холод в беседе с «360». По его прогнозам, если нынешний кризис не разрешится, на грани голода окажутся 100 миллионов жителей мира — и это дополнительно к 250 миллионам, которые столкнулись с этой проблемой уже сейчас.