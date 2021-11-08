«Байден просто все проспал»: Дмитрий Киселев высмеял американского президента на саммите в Глазго

На климатическом саммите в Глазго президент США Джо Байден жестко высказался об экологической деятельности России. Он сказал, что Москва и Пекин явно игнорируют мировые проблемы. Телеведущий Дмитрий Киселев заострил внимание на том, что часть саммита Байден просто проспал — а потому явно не мог быть объективным.

В эфире передачи на телеканале «Россия 1» Киселев опроверг мнение Байдена о маленькой роли России в сохранении климата на планете. «Россия — мировой экологический донор, страна, улучшающая глобальный зеленый баланс, в отличие от США. Байден, очевидно, проспал доклад Путина», — отметил журналист.

Байден на саммите отметился заявлением, что у Путина «горит тундра». Он сказал, что у российского президента очень большие проблемы с климатом, но Путин якобы упорно молчит о своих намерениях решать вопросы в своей стране.

Во время этого саммита Байден попал в объектив камер в тот момент, когда сидел с закрытыми глазами. Многие предположили, что американский лидер просто спал.

Экс-президент США Дональд Трамп не преминул съязвить по этому поводу. Он сказал, что Байдену было просто слишком скучно слушать доклады о климате. Трамп пристыдил своего коллегу за такое поведение и напомнил, что проблемы экологии Байден раньше называл одними из приоритетных. «И тут же заснул прямо на глазах у всего мира, прямо на конференции. Человек, испытывающий неподдельный энтузиазм, который верит в эти процессы, никогда не заснет!» — сказал Трамп.