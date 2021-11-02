Трамп объяснил, почему Байден заснул на саммите по климату

Президент США Джо Байден заснул на климатическом саммите в Глазго, потому что ему было скучно слушать о глобальном потеплении. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, написало РИА «Новости».

Трамп пристыдил Байдена, что тот заснул на таком саммите. Он напомнил, что нынешний хозяин Белого дома называл тему климатических изменений одной из приоритетных.

«И тут же заснул прямо на глазах у всего мира, прямо на конференции. Человек, испытывающий неподдельный энтузиазм, который верит в эти процессы, никогда не заснет!» — сказал Трамп.

Байдена ранее запечатлели на саммите, когда он сидел с прямой спиной, сложив руки на груди. Он то закрывал глаза, то открывал. Некоторые предположили, что он задремал. Вскоре к нему подскочил член делегации и что-то сказал на ухо. Ну а во время выступления Байдену пришлось оправдываться за своего предшественника из-за того, что тот вывел США из Парижского соглашения по климату.

Климатическая конференция СОР26 проходит в Шотландии с 31 октября по 12 ноября.

Ранее Байден заявил, что считает себя более успешным борцом с коронавирусом, чем Трамп.