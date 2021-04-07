BadComedian и Пучков прокомментировали слова о «ненужности» блогеров

Блогеры Евгений Баженов (BadComedian) и Дмитрий Пучков прокомментировали высказывание главы Роструда Михаила Иванкова о том, что блогеры не нужны с точки зрения экономики страны. Об этом сообщил «Ридус».

Они не согласны с этим тезисом. BadComedia отметил, что экономика нуждается в рекламе товаров и услуг. Блогеры делают рекламу точно так же, как и телевизионные программы.

«По большей части блогеры получают прибыль от рекламной интеграции каких-то брендов. Они создают контент, за который люди хотят платить, такой же, как ТВ-передача», — пояснил он.

Пучков отметил, что крупные блоги, как правило, платят налоги.

«Нужны ли государству налогоплательщики? Я, конечно, не экономист, но государство с этих самых налогов живет…» — подчеркнул он.

Также Пучков обвинил Иванкова в личной неприязни к блогерам.

Российские блогеры по доходам от рекламы опередили газеты и журналы. В прошлом году владельцы YouTube-каналов и Instagram-аккаунтов заработали более 11 миллиардов рублей. Больше заработали в Instagram — около семи миллиардов рублей. Остальные — 4,1 миллиарда рублей — достались лидерам мнений из YouTube.