Российские блогеры по заработку от рекламы обошли СМИ

Российские блогеры по доходам от рекламы опередили газеты и журналы. В прошлом году владельцы YouTube-каналов и Instagram-аккаунтов заработали более 11 миллиардов рублей.

Аналитики международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB) для исследования взяли только две платформы — Instagram и YouTube. Среди людей, который зарабатывают с помощью своих социальных сетей, они самые популярные.

Эксперты отметили, что 11 миллиардов — это только легальные доходы. Размер серого заработка может быть не меньше. Чаще всего блогер рекламировали товары из категорий «мода», «красота», «дом и интерьер». Больше заработали в Instagram — около семи миллиардов рублей, по данным РБК. Остальные — 4,1 миллиарда рублей — достались лидерам мнений из YouTube.

В допандемийный год заработки блогеров от рекламных контрактов были на 64% меньше.

В Ассоциации коммуникационных агентств РБК рассказали, что по итогам прошлого года общая рекламная выручка всех издателей газет и журналов составила восемь миллиардов рублей, а радиовещателей — 11,2 миллиарда рублей.