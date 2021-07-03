Бабушка сестер Хачатурян скончалась от коронавируса

Бабушка сестер Хачатурян, зарезавших отца из-за издевательств, умерла от коронавируса. В начале июня 63-летнюю Ларису Тодика поместили в инфекционную больницу в московской Коммунарке, сообщил mk.ru. В пятницу прошли ее похороны.

Смерть наступила 28 июня.

Лариса Тодика — мать бывшей супруги Михаила Хачатуряна Аурелии и родная бабушка трех его дочерей. 28 июля 2018 года девушек задержали по обвинению в убийстве отца.

Подозреваемые, которым на тот момент было 17, 18 и 19 лет, заявили, что зарезали отца из-за постоянных издевательств и принуждения к сексу.

Дело долго не направляли в суд из-за разногласий прокуратуры и Следственного комитета. В 2020 году несколько раз безуспешно пытались набрать коллегию присяжных.

В марте 2021 года СК возбудил дело против покойного Михаила Хачатуряна. Его расследуют по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание».