Уголовное дело против убитого Хачатуряна ждали обе стороны. Но помочь оно может только сестрам

Уголовное дело против Михаила Хачатуряна просили возбудить и убившие его дочери, и противостоящие им в суде родственники. Защитники Хачатуряна считают, что дело поможет реабилитировать его. А адвокаты сестер собираются использовать его, чтобы смягчить приговор.

В отношении отца сестер Хачатурян начнут расследование. Оно будет идти по нескольким статьям: часть 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», статья 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и статья 117 «Истязание».

Родственники убитого не согласны с версией защиты трех сестер. Они считают, что отец не подвергал дочерей сексуальному насилию, поэтому попросили возбудить уголовное дело против погибшего Михаила Хачатуряна.

«Мертвое» дело

Родственники убитого Михаила Хачатуряна настаивали на расследовании. Адвокат потерпевших Ольга Халикова в беседе с «360» заявила о необходимости психиатрических, судебно-медицинских экспертиз, а также проверке всех фактов, о которых ранее говорили дочери. Адвокат Алексей Паршин, представляющий защиту Ангелины Хачатурян, добавил, что с согласия бывших родственников можно начать дело против умершего. Основанием для возбуждения могут быть заявления сестер и рапорт.

Родственники погибшего считают, что после расследования уголовное дело закроют по реабилитирующим причинам.

Ранее по уголовному делу по фактам сексуального насилия приходило постановление о прекращении из-за смерти Хачатуряна. Позже защита родственников обратилась с жалобой в Басманный районный суд, где просила отменить это решение. Их жалобу удовлетворили.

«Представители потерпевшей стороны были приглашены в СК, и с нашего согласия возбудили дело», — добавила Халикова.

Два исхода

По мнению защиты одной из сестер, при расследовании против Хачатуряна возможны два варианта развития событий: материалы уголовного дела могут передать в суд или прекратить дело, если никаких обстоятельств не выявят. Но если будет обвинительный приговор, то это докажет, что сестры невиновны.

По мнению независимых специалистов, это дело сможет повлиять на сам процесс в отношении сестер Хачатурян. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил «360»: если следствие установит, что отец совершил насильственные действия, то при вынесении приговора эти обстоятельства будут приняты как смягчающие.

Такие смягчающие обстоятельства благотворно повлияют на размер наказания для сестер Максим Калинов.

Если Хачатуряна признают виновным, то его дело, по словам юриста, могут закрыть, так как человека уже нет в живых.

В свою очередь, признание погибшего невиновным никак не повлияет на уголовное дело против девушек.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников объяснил, что вступившее в силу решение суда после дополнительного расследования будет принято следствием как догма во время процесса по делу сестер. Мельников допустил, что расследование против убитого прекратят по нереабилитирующим обстоятельствам.

По словам эксперта, как соседи, так и СМИ сообщали о частых случаях насилия в семье. Мельников также обратил внимание на то, что проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. На основании анамнеза из истории болезни, а также видео- и аудиоматериалов можно будет подготовить портрет и понять степень вменяемости. Однако такие дела очень сложны и расследуют их нечасто.

Мельников не исключает, что в случае, если Хачатуряна признают виновным, то можно будет предъявить гражданский иск о моральном ущербе. Суд может в таком случае установить денежную компенсацию. Также из наследства могут взыскать средства.

Резонансное дело

Летом 2018 года сестры Хачатурян убили своего 57-летнего отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. Сначала обвиняемых отправили в следственный изолятор, затем уменьшили меру пресечения и перевели под домашний арест.

Следствие посчитало, что Михаил Хачатурян издевался над девушками как физически, так и психологически, сестрам оставили самую строгую квалификацию. Действия отца оценили как смягчающее обстоятельство. Дело самой младшей сестры выделили в отдельное производство, поскольку ее признали невменяемой.

В мае 2020 года защита девушек также обратилась за поддержкой к ООН, поскольку у Следственного комитета и прокуратуры два разных видения этого дела. По мнению защиты, дела трех сестер из-за отдельного рассмотрения ставится под удар непредвзятость и независимость.

В начале 2021 года дело двух старших сестер вернули в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны.