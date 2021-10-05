Ажиотажный спрос на «Доширак» заметили в Тюмени

В магазинах Тюмени люди начали массово скупать лапшу быстрого приготовления «Доширак». Об этом со ссылкой на горожан и представителя крупной торговой сети сообщило Ura.ru.

Один из местных жителей рассказал, что на днях был в «Магните» и своими глазами видел, как сразу несколько покупателей складывали в тележки по 20-30 пачек «Доширака».

Источник в одной из крупных торговых сетей подтвердил агентству, что на лапшу быстрого приготовления действительно возник повышенный спрос. «Доширак» начали сметать с полок после того, как появились слухи о ее возможном исчезновении из продажи. Однако какого-то «супер ажиотажа», по его словам, нет, а запасов продукта достаточно. Поставки также осуществляются без каких-либо перебоев.

В компании «Доширак — Рус» заверили, что завод работает в штатном режиме. А возможные сложности с поставками, о которых ранее предупредили ритейлеров, связаны с модернизацией завода в Рязани. Новую линию уже запустили. Дефицит возможен только в связи с высоким спросом на лапшу, продажи которой сильно выросли на фоне пандемии.

Ранее житель Красноярска разместил объявление о продаже «Доширака» по 20 тысяч рублей за упаковку.