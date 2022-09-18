«АвтоВаз» избавил новые Lada от главной проблемы | 360°

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«АвтоВаз» избавил новые Lada от главной проблемы

Глава «АвтоВаза» Соколов: новые Lada больше не заржавеют за счет современной покраски

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Новые российские автомобили Lada больше не станут гнить и ржаветь, потому что применяется современная технология покраски металла. Об этом РИА «Новости» сообщил глава «АвтоВаза» Максим Соколов.

По его словам, на концерне начали применять современные технологии покраски кузовной части автомобилей, используя пять слоев краски с применением катафореза.

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«Один слой проникает прямо в структуру металла. Это происходит за счет обмена ионами в следствии электрохимических реакций», — сообщил Соколов.

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Глава «АвтоВаза» напомнил, что производитель предложил шестилетнюю гарантию на новые автомобили от сквозной коррозии кузова.

Ранее стало известно, что компания выпустит принципиально новую линейку автомобилей Lada.  Соколов рассказывал, что «АвтоВаз» начнет движение в автомобилестроении в сторону класса С. В настоящее время концерн ориентирован на класс В.

АвтоВАЗ

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