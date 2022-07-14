АвтоВАЗ выпустит принципиально новое семейство Lada

Превратить Lada Vesta в кроссовер, выпустить автомобили класса В и С, а также создать совершенно новую линейку пообещали в АвтоВАЗе. Производственные планы раскрыл в интервью РИА «Новости» президент компании Максим Соколов.

После утверждения новой стратегии развития АвтоВАЗ начнет разработку моделей. Сначала доработают седан Lada Vesta и создадут на его базе кроссовер, так как это востребованный класс.

В долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня АвтоВАЗ, то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C Максим Соколов.

На уточняющий вопрос о том, будет ли это принципиально новая линейка, он ответил положительно и предупредил, что в планах выпустить целое семейство моделей. Президент компании связал это с тем, что перед АвтоВАЗом поставлена задача «глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме», и предупредил, что потребуются инвестиции со стороны поставщиков, партнеров и производителей автокомпонентов, а также господдержка.

Компания также объявила о перезапуске производства Lada Niva Legend и Lada Granta Cross.