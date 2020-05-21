Автошколы в России могут закрыться навсегда из-за пандемии

Российские автошколы могут не справиться с кризисом во время и после пандемии. Основная их масса может закрыться раз и навсегда, если государство им не поможет. В этом уверены эксперты.

«Под угрозой закрытия около 90% автошкол в регионах. Приток обучающихся прекратился, а вместе с ними прекратилось и финансирование. Скудные резервы исчерпаны. Остались обязанности выплачивать зарплаты и арендную плату», — рассказал «Коммерсану» глава ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Сальников.

По сообщению издания, некоторые объединения автошкол уже отправили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой помочь финансово в сложившейся ситуации. Сальников предлагает также перевести деятельность автошкол в сферу услуг, тогда они откроются раньше, вместе с первым этапом снятия ограничений.

При этом в Минэкономики пока не планируют помогать компаниям, которые обучают будущих водителей.

Ранее стало известно, что из-за приостановки деятельности автошкол перестали принимать и экзамены на водительские права.