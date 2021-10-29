Авторы сообщения о повышении цены на проезд в Петербурге объяснили, что это была шутка

Запись в сатирическом издании ИА «Панорама», в котором говорилось о заоблачной цене на проезд в городском транспорте, была обычной шуткой. Ее авторы не хотели посеять панику в городе, сообщил РИА «Новости» один из учредителей ИА «Панорама», Виталий Манн.

«Сложно понять, что глава Петербурга подразумевает под „специально продуманной акцией“. Если речь о шутке, то она задумывалась как шутка», — прокомментировал решение Беглова Виталий Манн и попросил обратить внимание на то, что на его сайте под каждой записью стоит предупреждение о том, что тексты не являются реальными новостями.

Авторы «Панорамы» опубликовали на страницах своего медиа запись, мол, губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о том, что в нерабочие дни проезд в метро будет стоить больше, чем обычно, в целых десять раз, а на автобусах, трамваях и троллейбусах — в пять раз.

В комитете по транспорту эту информацию опровергли и заявили, что в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября цена билетов останется прежней.

Глава города Александр Беглов возмутился этим действием издателей «Панорамы» и заявил, что обратится в правоохранительные органы, чтобы проверить издание. Он назвал написанное частью недобросовестной и специально продуманной акции.