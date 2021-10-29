Губернатор Петербурга назвал подонками распространителей фейков о подорожании проезда

Сайт «Панорама» опубликовал юмористическую новость о том, что в Санкт-Петербурге проезд в метро в нерабочие дни якобы подорожает до 550 рублей. Губернатор Северной столицы Алексей Беглов назвал авторов фейка подонками и пригрозил полицией.

«Люди, которые распространяют именно такие слухи, — это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение», — заявил Беглов в эфире телеканала «78».

Ранее юмористический сайт «Панорама» опубликовал фейковую новость о том, что в период нерабочих дней в Петербурге проезд на наземном транспорте подорожает в пять раз, а в метро — в 10. Люди приняли эту информацию за чистую монету и начали репостить новость в социальных сетях. Сайт «Панорама» все свои материалы выкладывает с пометкой, что это вымысел.

Нерабочие дни начнутся в России 30 октября. Они продлятся до 7 ноября. Власти решили ввести это ограничение, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, которое началось в сентябре. Специалисты считают, что мера поможет стабилизировать эпидемическую ситуацию в стране.