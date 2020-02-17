Авторизацию через соцсети назвали причиной кражи личных данных

Авторизация через соцсети в интернет-магазинах — плохая идея. Если так не делать, то можно уберечь свои личные данные от кражи. И вообще, нужно смотреть в оба. Засветить свои данные из соцсетей можно по неосторожности. Кнопки авторизации специально делают едва заметными.

«Человек, гуляя по сайту, кликает на меню, картинки или еще на что-то просто кликает, а под этим кликом размещена пиксельная форма, где ровно в этом пикселе находится авторизация через соцсеть», — рассказал РИА «Новости» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Собеседник добавил, что после этого сайт получает фамилию, имя, возраст, фотографии и ссылки на страницы в соцсетях пользователя. Самый верный способ уберечься от этого — отказаться от этого метода авторизации. Можно себя полностью обезопасить от возможной утечки и привести свои аккаунты в безопасный вид.

Ранее стало известно о новом способе кражи личных данных россиян в интернете. Мошенники с конца 2019 года стали использовать технологию, определяющую номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильного устройства. После этого людей начинали терроризировать рекламными звонками.