Специалист оценил новый метод кражи личных данных

Сейчас к персональным данным привязаны практически все идентификационные параметры, которые необходимо указать пользователю для того, чтобы получить доступ к своей персональной странице или банковскому счету. А благодаря новому методу их легко можно украсть.

Эксперт сообщил, что существуют технологии, позволяющие перехватывать личные данные. Мошенники работают с базами данных различных абонентов сотовых компаний, из которых они путем математического анализа получают более достоверные сведения о номерах телефонов пользователя, о привязке к ним паспортных данных и соответствующих платёжных инструментов.