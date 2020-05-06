Автора пранков над школьниками в Zoom объявили в розыск

YouTube-блогер Артур Амаев, известный как Russia Paver, объявлен в розыск. Он обвиняется в срыве дистанционных занятий школьников в Санкт-Петербурге.

«Установлено, что к срывам дистанционного обучения школьников причастен 34-летний мужчина, в отношении которого заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, объявлен розыск», — заявили в пресс-службе городского управления СК РФ.

Предположительно, он находится в одной из стран Евросоюза. По мнению следователей, 27 марта и 6 апреля молодой человек сорвал онлайн-занятия питерских школьников. В интернете появились видео, как он подключился к урокам, хамил преподавателям, мешал детям заниматься.

В его отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

На YouTube-канал Russia Paver подписаны 915 тысяч человек. Амаев также выкладывает видео с прохождениями игр, свои комментарии другие материалы в интернете. Кроме того, молодой человек собирает пожертвования во время стримов на лечение тяжелобольных детей.

Следующая трансляции на канале Russia Paver должна пройти 6 мая в 17:00.