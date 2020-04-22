Блогер снимал пранки на онлайн-уроках и получил уголовное дело. Наказывать за такое хулиганство хотят всех шутников

После того как ролики одного из российских блогеров с пранками на онлайн-уроках стали набирать популярность, Следственный комитет обратил внимание на возросший уровень оскорбительного контента в адрес учителей. Теперь за хулиганством в интернете будут пристально следить в правоохранительных органах, а на блогера-пранкера в Петербурге уже завели уголовное дело.

За пранки накажут

21 апреля официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о том, что участились случаи травли и оскорбления преподавателей в ходе онлайн-обучения, на которое вынужденно перешли все российские школы из-за пандемии.

«Все чаще в Сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые пранки в отношении педагогов и преподавателей», — сказала она.

В СК отметили, что дистанционное обучение — единственный возможный и правильный подход к продолжению учебного процесса в сложившихся обстоятельствах, а «недостойное, оскорбительное поведение» недопустимо ровно в той же степени, как оно недопустимо в привычных классах и аудиториях.

«Действия таких горе-авторов препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», — добавили в ведомстве.

Особенно же в СК отметили, что недопустимо подобное поведение и срывы занятий посторонними людьми, не задействованными в учебном процессе, тем более взрослыми. Петренко подчеркнула, что за такое хулиганство будут привлекать к предусмотренной законом ответственности. Однако по каким статьям российского законодательства могут предъявить обвинение за срыв обучения и хамство, не уточняется.

Тем не менее одного пранкера за подобные выходки уже ждет уголовная статья — против блогера Артура Амаева, известного под псевдонимом Russia Paver, возбудили уголовное дело. Петербургский Следком обвиняет Амаева в неправомерном доступе к компьютерной информации. Ответственность за это предусматривает 272-я статья УК РФ — в виде штрафа до 200 тысяч рублей, исправительных работ до года, ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

С чего все начиналось

В марте этого года, когда учебные заведения начали активно переходить на дистанционную форму, в русскоязычном интернете появилось новое развлечение — блогеры стали заходить на уроки в онлайн-конференции к школьникам и срывать занятия. Одним из самых популярных производителей такого контента стал 34-летний Артур Амаев.

Он снял несколько подобных роликов разной длительности, в каждом из которых шутил над преподавателями, мешал им вести уроки, хамил и паясничал. Данные конференций на платформе Zoom, где сейчас проходит большая часть обучения, предоставляли сами школьники, зная, что блогер сорвет их урок.

После того как в СМИ начали писать о выходках Амаева, он удалил свои страницы в социальных сетях и стал жаловаться на травлю со стороны журналистов в своем Telegram-канале. Еще до того, как история попала в СМИ, недовольство поведением Амаева высказывали и другие блогеры.

Например, предположительно после жалобы блогерши Ольги ’olyashaa' Саксон Артура Амаева заблокировали на стриминговом сервисе Twitch. «Я считаю, что это крайне неуважительно и так быть не должно. Всем стримерам должны выслать: типа, ребята, так делать не надо», — сказала Саксон на стриме самого Амаева.

Спустя 10 дней после демонстративного удаления Амаев восстановил свой канал на YouTube, некоторое время на нем все еще были доступны те самые ролики с пранками на уроках. А 4 апреля в честь того, что платформа вернула ему подписчиков после временного удаления, Амаев открыл доступ к одной из вызвавших возмущение видеозаписей с розыгрышами.

Позже блогер спросил у своих фанатов, стоит ли выкладывать еще один ролик об онлайн-пранках — 6 апреля он тоже появился на канале. Сейчас ни одну из этих записей посмотреть нельзя — Амаев закрыл к ним доступ, а также просит не выкладывать данные о Zoom-конференциях в комментариях к его видео.

Кроме пранков на уроках он также снимает различные ролики с прохождениями игр, свою реакцию на другие материалы в интернете, а также собирает пожертвования во время стримов на лечение тяжелобольных детей.