Общество 28 марта 2024, 12:52 Автора песни «Можно я с тобой» заблокировали на «Яндекс.Музыке» Роскомнадзор заблокировал на «Яндекс.Музыке» белорусского музыканта Ap$ent Freepik

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Платформа «Яндекс.Музыка» ограничила доступ к профилю белорусского исполнителя Арсения Кисляка, более известного под псевдонимом Ap$ent. На странице музыканта разместили уведомление о том, что она заблокирована по требованию Роскомнадзора.

Кисляк не входит в число лиц, официально признанных иноагентами, экстремистами или террористами. Артист набрал популярность после появления в Сети песни «Можно я с тобой».

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По информации издания «Ведомости», представители «Яндекс.Музыки» получили письменное уведомление о необходимости заблокировать артиста 27 марта. Они отправили запрос в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру для выяснения оснований для такого решения.

Песни артиста по-прежнему доступны на других музыкальных сервисах, однако платформа «МТС Музыка» также намерена ограничить доступ к творчеству музыканта.

Ранее YouTube закрыл для россиян доступ к клипу «Дымок» Ицыка Цыпера. На момент блокировки ролик набрал 16 миллионов просмотров.