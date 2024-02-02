Культура 02 февраля 2024, 21:29 Клип на песню «Дымок» заблокировали на YouTube для россиян YouTube закрыл доступ для россиян доступ к клипу «Дымок» Ицыка Цыпера РИА «Новости»

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Видеоклип на песню «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) заблокировали на видеохостинге YouTube для пользователей из России. На месте видео появилась черная заставка с надписью «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

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На момент блокировки ролик набрал 16 миллионов просмотров. Причина блокировки видео пока неизвестна. Также не установлен орган, который принял решение о блокировке.

При этом на хостинге остались доступны аудиоверсии. Также песня занимает второе место в чарте «ВКонтакте» и первое место в «Яндекс Музыке».

На минувшей неделе РИА «Новости» сообщило, что с требованием запретить песню «Дымок» выступили активисты движения «Ветераны России». В тексте «афганка, да повеселей» они увидели пропаганду наркотиков и обратились в Генеральную прокуратуру.

Автор композиции Игорь Цыба постоянно живет в Казахстане. Ему 61 год и до увлечения занятий музыкой в 2019 году он работал строителем.