Автор идеи об уголовке за оскорбление ветеранов объяснил свое предложение

Уголовное наказание за оскорбление ветеранов надо ввести, потому что «есть красные линии, которые нельзя пересекать». Так автор инициативы Антон Орлов объяснил «360» свое предложение.

«Есть некие красные линии, которые никому нельзя пересекать. Речь идет о некой моде у молодежи, как говорится, „хайпануть“. Люди, которые пытаются прославиться в сети за счет каких-то выходок, и этих случае немало, к сожалению. В том числе они идут на оскорбление ветеранов», — сказал «360» директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов.

Также собеседник «360» напомнил о скандальной группе Pussy Riot, которая пыталась прославиться за счет резонансных перфомансов. Орлов отметил, что есть поступки, которые недопустимые ни в каком виде — к ним он отнес оскорбление памяти о ветеранах Великой отечественной Войны.

По словам Орлова, инициатива уже направлена на рассмотрение в МВД.

«Я прописал ответственность по совету юристов. Это штраф от 100 тысяч рублей до года тюрьмы. В зависимости от степени тяжести», — заключил Орлов.

Ранее Антон Орлов выступил с инициативой об ответственности за оскорбление ветеранов в соцсетях. Орлов отметил, что ветераны и труженики тыла во время Великой Отечественной войны рисковали жизнью, чтобы спасти народ от гибели, и заслужили уважение и особый статус. Политолог напомнил, что сейчас некоторые позволяют себе оскорблять ветеранов в соцсетях.