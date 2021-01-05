Автор идеи об амнистии кредитов оценил затраты на ее реализацию

Партия «Коммунисты России» предложила простить россиянам долги по кредитам до трех миллионов рублей. Автор идеи Максим Сурайкин пояснил «360», что эта мера поможет поддержать население во время кризиса. Сейчас, по его словам, россияне накопили 1,6 триллиона рублей долгов.

«У нас значительная доля россиян окутана кредитами, которые их душат. Мы предлагаем рассмотреть возможность кредитной амнистии до трех миллионов рублей, чтобы те россияне, которые оказались в сложной экономической ситуации, имели возможность обратиться в государственные органы и получить возможность кредитной амнистии», — сказал глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Он пояснил, что граждане смогут погасить кредиты за счет бюджетных средств. По оценкам специалистов, россияне накопили 1,6 триллиона долгов. Бюджет страны насчитывает 17 триллионов, поэтому речь идет о сумме меньше 10%. Кроме того, еще есть и резервные фонды.

«То есть это вполне экономически возможно. <…> Я думаю, что при правильном подходе это вполне реализуемо с тем, чтобы добиться минимальных злоупотреблений», — отметил автор инициативы.

По словам Сурайкина, все нормы можно прописать, а государство имеет массу механизмов, чтобы узнать информацию о материальном положении того или иного человека. Эти механизмы помогут избежать возможных злоупотреблений.

Ранее «Коммунисты России» предложили депутатам нижней палаты парламента поддержать идею кредитной амнистии. Они хотят добиться отмены долгов по кредитам до трех миллионов рублей.