Амнистию кредитов предложили провести в России

Россиян необходимо поддержать из-за нестабильной экономической ситуации, которую вызвала пандемия коронавируса, и простить все долги до трех миллионов рублей. С таким предложением в Госдуму обратилась партия «Коммунисты России».

«В связи с эпидемией 2020–2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», — рассказал РИА «Новости» председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Собеседник подчеркнул, что своей идеей «Коммунисты России» поделились с депутатами нижней палаты парламента.

В ноябре прошлого года партия обратилась к правительству с предложением продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты в России до 24 января из-за пандемии коронавируса. Тогда Сурайкин заявил, что эта мера позволит защитить здоровье россиян и избежать переполнения стационаров.

Эта идея возмутила бизнес. Президент общественного объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин во время беседы с «360» отметил, что продлить каникулы можно при одном условии: если «Коммунисты России» выделят деньги на зарплаты сотрудникам.