Автомобилистам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября | 360°

01 ноября 2022, 04:00
Автомобилистам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября
Адвокат Миронов: с 1 ноября самоходные машины перейдут с бумажных на электронные паспорта
В России с 1 ноября самоходные машины перейдут с бумажных на электронные паспорта, напомнил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. Его слова привело агентство «Прайм».
Получить электронный паспорт можно и на подержанное транспортное средство. Эксперт добавил, что бумажный и электронный документы имеют одинакомую юридическую силу. Собственник автомобиля пока не обязан переоформлять паспорт в электронный вариант. При возникновении вопросов автомобилисту следует обращаться за помощью к сотрудникам МВД или адвокатам.
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Ранее российским водителям напомнили, как не попасть в аварию в первый снегопад. При смене погодных условий нужно убедиться в качестве покрышек. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр советовал потренироваться в езде на зимних шинах на свободной площадке. Так водитель сможет понять, как ведет его автомобиль на заснеженной дороге.
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