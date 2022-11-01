Автомобилистам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября | 360°

Общество 01 ноября 2022, 04:00 Автомобилистам объяснили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября Адвокат Миронов: с 1 ноября самоходные машины перейдут с бумажных на электронные паспорта РИА "Новости"

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В России с 1 ноября самоходные машины перейдут с бумажных на электронные паспорта, напомнил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. Его слова привело агентство «Прайм».

Получить электронный паспорт можно и на подержанное транспортное средство. Эксперт добавил, что бумажный и электронный документы имеют одинакомую юридическую силу. Собственник автомобиля пока не обязан переоформлять паспорт в электронный вариант. При возникновении вопросов автомобилисту следует обращаться за помощью к сотрудникам МВД или адвокатам.

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