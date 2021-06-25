Автомобили Lada начнут выпускать без магнитолы и мультируля

АвтоВАЗ начал выпускать автомобили Lada Vesta, Xray и Largus без магнитолы и мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системой. Причиной производства машины в комплектации «комфорт лайт» стал дефицит деталей.

Автомобили будут стоить на 10–13 тысяч рублей дешевле. А те автомобили, в которых есть магнитола и мультируль, нужно ждать два месяца. При этом нет гарантии, что цена на них сохранится, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух крупных продавцов АвтоВАЗа и автодилера марки «Транстехсервис».

Источники издания не исключили, что автомобили Lada в комплектации «комфорт лайт» распродадут в течение месяца, потому что у покупателей все равно не будет альтернативы.

«Покупают что есть и доплачивают порядка 50 тысяч рублей за установку магнитолы в салоне», — отметил собеседник газеты.

В АвтоВАЗе полагают, что Largus и Vesta в полных комплектациях не появятся на рынке до сентября.

Ранее президент компании Николя Мор заявил о намерении АвтоВАЗа повышать планку и выпускать автомобили дороже миллиона рублей.