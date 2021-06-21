АвтоВАЗ будет выпускать более дорогие автомобили

Президент АвтоВАЗ Николя Мор заявил о намерении компании «повышать планку», выпуская более дорогие автомобили (дороже миллиона рублей). Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT прокомментировал это решение.

«Lada пока занимает нижний сегмент. В планах — переход на новую платформу, которая позволит не просто создавать новый автомобиль, а принципиально новый автомобиль по своим техническим характеристикам, потребительским свойствам», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что для компании это не способ заработать денег, а возможность остаться конкурентоспособной в современном мире.

«У потребителя, который привык к марке Lada, должен быть выбор. На сегодня он есть, но он очень узкий. Чтобы существовать на рынке, нужно иметь, условно, не пять автомобилей, а семь, причем в разных классах, в разных нишах. Для АвтоВАЗа — это не блажь, не желание заработать больше денег, а попытка найти своё место в новом меняющемся мире», — заключил Моржаретто.