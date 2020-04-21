Москвичи с признаками ОРВИ будут соблюдать карантин как зараженные коронавирусом

Власти Москвы в рамках борьбы с коронавирусом приравняли людей с признаками ОРВИ к пациентам с COVID-19. Это значит, что первые теперь тоже будут сидеть на карантине.

Соответствующий приказ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Этот документ начнет действовать с 22 апреля.

В нем сказано, что за местонахождением людей с острыми респираторными заболеваниями будут следить с помощью технологий электронного мониторинга. При этом зараженным можно будет ездить в больницу. Для этого им нужно оформить цифровой пропуск.

При этом уточняется, что родным и близким людей с ОРВИ московские власти разрешили выходить за продуктами, в аптеку и для прогулки с собаками.

Режим самоизоляции действует в российской столице с 30 марта. Все люди, кроме работающих в городе, должны оставаться дома. При этом им можно выходить на улицу за покупками или для прогулки с питомцем. Однако зараженным коронавирусом нужно соблюдать карантин. Даже контакты с домочадцами должны быть ограничены.

Ранее заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк рассказал, что ни о каком смягчении режима самоизоляции речи не идет. Он будет действовать до 30 апреля включительно.