Автолюбителям перечислили способы снижения стоимости ОСАГО

Экономия на ОСАГО возможна, как и при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения. Об этом рассказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.

В беседе с агентством «Прайм» Попков отметил, что в связи с высокой конкуренцией на рынке всегда есть возможность выбрать то предложение, которое является более выгодным.

«Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50%», — пояснил Попков.

Не стоит также забывать, что за год безаварийной езды полагается скидка в 5%, а также, заключил собеседник агентства, следует помнить о возможности снижения цены для опытных водителей со стажем более трех лет.

ЦБ объявил о планах дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО. Диапазон базовых ставок увеличится в обе стороны на 10% для частных автомобилей, на 4,9% — для общественного транспорта и на 30% — для такси. В профессиональном сообществе предложение регулятора уже вызвало споры.