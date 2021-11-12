Автокэсперты дали советы, чтобы избежать ДТП зимой

Автоэксперты Виталий Архиреев и Олег Растягаев дали советы, чтобы не попасть в аварию зимой. Об этом сообщил NEWS.ru.

Архиреев посоветовал смотреть прогноз погоды и проверять ситуацию на дороге.

«Мы не должны зимой ездить так же, как и летом. Прислушиваться к рекомендациям ГИБДД и дептранса, как бы попсово это ни звучало», — сказал он.

По мнению эксперта, в плохую погоду на машине лучше не ездить вообще.

Растягаев рекомендовал соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Он уточнил, что зимний шины работают на асфальте хуже летних, что часто становится причиной ДТП.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков назвал две ошибки, которые водители чаще всего совершают на дорогах в темное время суток.

Первая ошибка — не обращать внимание на плохую видимость. Например, если водитель видит на 50 метров вперед, но едет со скоростью 100 километров в час, времени на то, чтобы среагировать в трудной ситуации, у него меньше.

Вторая распространенная ошибка — недостаточно внимания краю правой полосы.