Названы главные ошибки водителей на ночной дороге

Ночью из-за плохой видимости происходит большое количество аварий. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в разговоре с ИА Nation News назвал две ошибки, которые водители чаще всего совершают на дорогах в темное время суток.

Первая ошибка — не обращать внимание на плохую видимость.

«Самая распространенная ошибка всех водителей: когда человек едет на ощупь, фактически не видит и едет. Например, фары плохо светят или ослепили фары встречных авто. В итоге человек едет с более высокой скоростью, чем позволяет ему ситуация по обзору», — сказал Кадаков.

Например, если водитель видит на 50 метров вперед, но едет со скоростью 100 километров в час, времени на то, чтобы среагировать в трудной ситуации, у него меньше.

Вторая распространенная ошибка — недостаточно внимания краю правой полосы.

«За обочиной правой полосы [ночью] нужно следить вдвое, а то и втрое внимательней, чем днем. На обочине может произойти много опасных ситуаций: транспорт, припаркованный близко или на полосе, причем он может стоять без габаритов, пешеходы ходят, как правило в темной одежде, велосипедисты, да и сами водители, которые что-то ремонтируют. Таких столкновений тоже очень много», — пояснил эксперт.