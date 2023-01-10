Общество 10 января 2023, 16:26 Автоэксперт Вячеслав Субботин оценил новые штрафы за мусор

Читать 360tv в

В России с 11 января начнут штрафовать водителей за выброшенный из окон мусор при помощи камер, однако не факт, что все нарушители поплатятся. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его словам, скорее всего, это новшество коснется лишь крупногабаритного мусора. А вот тех, кто выбрасывает сигаретные окурки и пластиковые бутылки, вряд ли оштрафуют, отмечает ИА «НСН».

Реклама

Напомним, водители, выбрасывающие мусор из машин или на обочину, могут заплатить за это до 200 тысяч рублей.

Реклама