Подмосковье 10 января 2023, 14:24 Водителей начнут штрафовать за выброс мусора на дорогах Подмосковья с 11 января Unsplash

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Камеры на дорогах Подмосковья начнут фиксировать сброс мусора из окон машин с 11 января. Водителям, которые будут нарушать новый закон о чистоте, придет штраф.

С 11 января фиксировать нарушения водителей начнут дорожные камеры, а также полицейские, экологи и лесничие. Заместитель председателя Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов подчеркнул, что Подмосковье готово к выполнению этой задачи.

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«Система контроля будет работать в автоматическом режиме круглосуточно. Механизм будет такой же, как и со штрафами ГИБДД, полностью автоматизированным», — добавил он.

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Штраф придет водителю по почте. Для граждан сумма за выброшенный по дороге мусор составит от 10 до 15 тысяч рублей. Если же нарушитель попался повторно, придется заплатить уже от 20 до 30 тысяч. Для предпринимателей и юридических лиц суммы еще больше — в некоторых случаях размер штрафа достигает 100 тысяч рублей и грозит конфискацией авто.

«Надеемся, что ужесточение наказания за незаконный сброс мусора поможет значительно снизить количество таких нарушений. А в будущем, возможно, и вовсе их исключить», — подытожил Орлов.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье начнет применять технологии искусственного интеллекта и в других сферах общественной жизни в 2023 году. Цифру внедрят в систему общественного транспорта, уборки дворов, вывоза мусора и медицины.