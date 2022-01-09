Автодор напомнил водителям о безопасности движения во время сильного снегопада

На дорогах Автодора только в московской агломерации дежурит более 220 единиц спецтехники. На платных участках помощь водителям смогут оказать аварийные комиссары, сообщила «360» руководитель пресс-службы госкомпании Татьяна Шадрина.

«Но в любом случае надо полагаться на себя. Мы просим всех водителей быть предельно внимательными. Соблюдайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию. Если видите, что снегопад усиливается, нужно по возможности переждать стихию на площадках отдыха», — сказала она.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Подмосковье выпадет до трети от месячной нормы осадков, в связи с чем возможны затруднения на дорогах. В первую рабочую неделю января также ожидаются интенсивные снегопады. Высота сугробов дойдет до полуметра, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Минтрансе Московской области также призвали к осторожности на трассах.

«Сегодня вечером лучше остаться дома или воспользоваться общественным транспортом. Если поездку невозможно отложить, то не забудьте подготовить авто к вождению в снегопад», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Также в министерстве напомнили о том, что при таких погодных условиях нельзя использовать круиз-контроль. Он предназначен для поддержания установленной водителем скорости движения, и безопасен только на сухой дороге. На мокрой трассе круиз-контроль увеличивает вероятность аквапланирования автомобиля, из-за чего он становится неуправляемым.