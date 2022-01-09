Крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы предсказали столице 10 января

В течение первой рабочей недели после новогодних праздников на столицу выпадет почти месячная норма снега. Высота сугробов дойдет до полуметра. Таких в городе не было со времен Битвы за Москву, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, уже в понедельник начнутся непрерывные снегопады с общим количеством осадков 9-14 миллиметров. «[Это] составляет треть месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года (10,2 миллиметра)», — написал специалист в своем Instagram.

Тишковец предупредил, что из-за такой погоды видимость на дорогах ухудшится до 1-1,5 тысячи метров, а с 16:00 до 20:00 — до 500-1000 метров. В результате сугробы в Москве вырастут с 27 до 35 сантиметров. На дорогах появятся снежные заносы и накаты. Температура ночью составит -5…-7 градусов, днем она поднимается до -3…-5.

Осадки станут слабее во вторник и среду. Снежный покров увеличится до 38-40 сантиметров. Из-за северного ветра, который принесет порцию полярного холода, к 12 января мороз составит от -13 до -18 градусов, а днем — до -8…-13.

«К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты, что почти вдвое больше положенной нормы», — добавил Тишковец.

По его словам, обычно такое количество снега характерно для Русского Севера, Сыктывкара или Воркуты. «Последний раз Москву в это время года так занесло снегом 80 лет назад — в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сантиметров», — отметил он.

В пятницу погода начнет меняться. Ожидается штормовой ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, давление будет аномально низким — 724 миллиметра ртутного столба. В выходные снова пойдет снег, ночью будет до -3…-8 градусов, а днем около -1…-6.