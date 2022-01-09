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    09 января 2022, 15:18

    Крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы предсказали столице 10 января

    Ольга Назаркина

    В течение первой рабочей недели после новогодних праздников на столицу выпадет почти месячная норма снега. Высота сугробов дойдет до полуметра. Таких в городе не было со времен Битвы за Москву, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы предсказали столице 10 января

    По его данным, уже в понедельник начнутся непрерывные снегопады с общим количеством осадков 9-14 миллиметров. «[Это] составляет треть месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года (10,2 миллиметра)», — написал специалист в своем Instagram.

    Тишковец предупредил, что из-за такой погоды видимость на дорогах ухудшится до 1-1,5 тысячи метров, а с 16:00 до 20:00 — до 500-1000 метров. В результате сугробы в Москве вырастут с 27 до 35 сантиметров. На дорогах появятся снежные заносы и накаты. Температура ночью составит -5…-7 градусов, днем она поднимается до -3…-5.

    Осадки станут слабее во вторник и среду. Снежный покров увеличится до 38-40 сантиметров. Из-за северного ветра, который принесет порцию полярного холода, к 12 января мороз составит от -13 до -18 градусов, а днем — до -8…-13.

    «К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты, что почти вдвое больше положенной нормы», — добавил Тишковец.

    По его словам, обычно такое количество снега характерно для Русского Севера, Сыктывкара или Воркуты. «Последний раз Москву в это время года так занесло снегом 80 лет назад — в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сантиметров», — отметил он.

    В пятницу погода начнет меняться. Ожидается штормовой ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, давление будет аномально низким — 724 миллиметра ртутного столба. В выходные снова пойдет снег, ночью будет до -3…-8 градусов, а днем около -1…-6.