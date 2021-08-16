Немцы переделали российский внедорожник Lada Niva в электромобиль

Российский внедорожник Lada Niva Legend стал основой для новых электромобилей. Специальный двигатель в машины начала устанавливать немецкая компания Schmid GmbH. Как сообщается на сайте фирмы, новый мотор рассчитан на 80 лошадиных сил, питают его аккумуляторы емкостью 30 киловатт- часов. Кроме того, для зарядки предусмотрена специальная розетка в багажнике.

Производители утверждают, что автомобиль позволит владельцу проехать более 300 километров и сэкономить около двух тысяч евро в год на топливе. Удобство электромобиля в Германии обусловлено еще и тем, что они не облагаются налогом в течение 10 лет.

Компания Schmid GmbH готова установить электрический двигатель практически на любые бензиновые автомобили. Фирма уже поэкспериментировала с Volkswagen Golf. Сейчас на продажу они выставили Lada Niva Elentrie и Dacia (Renault) Sandero.

Чешское издание Autoforum усомнилось в достоверности заявленных характеристик модернизированного внедорожника. Авторы отметили, что заявленной емкости аккумуляторов не хватит для проезда 300 километров. Их необходимо заряжать каждый раз после того, как заряд упадет до 50%. Это означает одно: максимальная емкость составляет 15 киловатт-часов, этого хватит на 100 километров при условии, что дорога ровная.

При этом за установку электрического двигателя во внедорожник германский производитель просит 19 990 евро (1,727 миллиона рублей). Это очень завышенная цена, если отдельно платить за базу в виде самого автомобиля, чей дизайн не менялся с 1977 года.