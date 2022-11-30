Общество 30 ноября 2022, 18:18 «Авито» презентовал интерактивную карту для поисковиков отряда «ЛизаАлерт»

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Специалисты компании «Авито» разработали специальную интерактивную карту для волонтеров добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт». Благодаря новому продукту пользователи увидят информацию о проводимых рядом с ними поисках и смогут помочь поисковикам — карту можно найти в специализированном разделе на сайте «Авито». Там же будут искать место проживания для волонтеров, а также собрать средства для приобретения необходимого инвентаря.

Поисковикам помогут картами

Карту представили в Москве во время открытия VIII Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В столице собрались волонтеры со всей страны. Они рассказали, что получили более 40 тысяч заявок на поиски людей в 2022 году. Благодаря слаженным действиям удалось спасти более 28 тысяч россиян.

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Волонтерам активно помогает «Авито». Разработчики сервиса представили интерактивную карту, которая отображает актуальные поисковые мероприятия в режиме онлайн. Опция доступна и в мобильном приложении.

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Александра Барсенкова Александра Барсенкова Александра Барсенкова Александра Барсенкова

«Авито» протянул руку помощи волонтерам

По словам заместителя гендиректора «Авито» Ивана Гуза, миссия проекта заключается в улучшении жизни людей. Он рассказал, что сайт компании каждый месяц посещают около 60 миллионов человек — большинство из них отличаются неравнодушием и высокой социальной вовлеченностью.

«Мы верим, что в результате всех объединенных усилий меньше людей будет попадать в сложные ситуации, а результат успешных поисков составлять 10 из 10», — отметил он.

Председатель ПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отметил — компания «Авито» сделала много хорошего для поисковиков. Он напомнил, что специалисты сервиса создают комфортные условия для волонтеров, а также помогают им с приобретением навигаторов и другого инвентаря.

«Новый раздел позволит видеть потребности отряда в моменте и в привязке к конкретной местности. Видеть, кому именно ты помогаешь, а после отследить заветное „Найден, жив!“ — это огромный стимул», — подчеркнул он.

В мае 2022 года руководители «Авито» и «ЛизыАлерт» договорились о сотрудничестве. Волонтерам пообещали предоставлять жилье и необходимый при поисках людей инвентарь.