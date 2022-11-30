Общество

30 ноября 2022, 18:18

«Авито» презентовал интерактивную карту для поисковиков отряда «ЛизаАлерт»

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Специалисты компании «Авито» разработали специальную интерактивную карту для волонтеров добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт». Благодаря новому продукту пользователи увидят информацию о проводимых рядом с ними поисках и смогут помочь поисковикам — карту можно найти в специализированном разделе на сайте «Авито». Там же будут искать место проживания для волонтеров, а также собрать средства для приобретения необходимого инвентаря.

Поисковикам помогут картами

Карту представили в Москве во время открытия VIII Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В столице собрались волонтеры со всей страны. Они рассказали, что получили более 40 тысяч заявок на поиски людей в 2022 году. Благодаря слаженным действиям удалось спасти более 28 тысяч россиян.

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Волонтерам активно помогает «Авито». Разработчики сервиса представили интерактивную карту, которая отображает актуальные поисковые мероприятия в режиме онлайн. Опция доступна и в мобильном приложении.

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Александра Барсенкова
Александра Барсенкова
Александра Барсенкова
Александра Барсенкова
Александра Барсенкова
Александра Барсенкова
Александра Барсенкова
Александра Барсенкова

«Авито» протянул руку помощи волонтерам

По словам заместителя гендиректора «Авито» Ивана Гуза, миссия проекта заключается в улучшении жизни людей. Он рассказал, что сайт компании каждый месяц посещают около 60 миллионов человек — большинство из них отличаются неравнодушием и высокой социальной вовлеченностью.

«Мы верим, что в результате всех объединенных усилий меньше людей будет попадать в сложные ситуации, а результат успешных поисков составлять 10 из 10», — отметил он.

Председатель ПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отметил — компания «Авито» сделала много хорошего для поисковиков. Он напомнил, что специалисты сервиса создают комфортные условия для волонтеров, а также помогают им с приобретением навигаторов и другого инвентаря.

«Новый раздел позволит видеть потребности отряда в моменте и в привязке к конкретной местности. Видеть, кому именно ты помогаешь, а после отследить заветное „Найден, жив!“ — это огромный стимул», — подчеркнул он.

В мае 2022 года руководители «Авито» и «ЛизыАлерт» договорились о сотрудничестве. Волонтерам пообещали предоставлять жилье и необходимый при поисках людей инвентарь.

Интернет

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