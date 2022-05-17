«Авито» будет спасать жизни вместе с волонтерами «ЛизыАлерт»

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объединился с интернет-сервисом для размещения объявлений «Авито», чтобы спасти еще больше жизней. Компания будет обеспечивать добровольцев жильем и инвентарем.

За 12 лет непрерывных поисков на счету «ЛизыАлерт» — более 133 тысяч спасенных жизней. Отряд проводит масштабные операции и обучает людей правилам безопасности. Теперь — вместе с «Авито».

Идея родилась сама собой: сервис объявлений учит пользователей защите в Сети, а поисковики отряда заняты тем же самым в обычной жизни. Теперь они тандемом проведут ряд обучающих мероприятий в разных уголках России.

«Главная цель — усиление нашей миссии: давать людям возможность помогать другим. Очень коррелирует с нашей миссией то, чем занимается „ЛизаАлерт“. Мы всегда искали такого партнера, и здесь, мне кажется, идеальная комбинация, когда мы понимаем, что можем сделать добро как для наших пользователей, так и для проекта, которым я искренне восхищаюсь», — сказал генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый.

Компания вместе с «ЛизойАлерт» будут рассказывать о самозащите в онлайн-пространстве и за его пределами. А «Авито» обеспечит добровольцев временным жильем, пока те ищут пропавших. Сотрудничать планируют в 64 регионах.

«Взаимодействие с любым бизнесом — новые инструменты, новые возможности, которые появляются у добровольцев. Ну и, следовательно, у тех людей, которые терпят бедствие и нуждаются в помощи этих добровольцев», — подчеркнул председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Поиск людей он назвал недешевым процессом: это требует наличие различного современного оборудования и техники — например, беспилотников с тепловизорами.

В июне на сайте «Авито» появится специальный раздел, где укажут все необходимое для спасателей оборудование. Желающие смогут оказать посильную помощь отряду — пожертвовать деньги или передать товар поисковикам.