Avito начал блокировать объявления о продаже липовых пропусков о передвижении на карантине

Любая общая проблема всегда бередит умы мелких мошенников, которые придумывают, как на этом фоне разжиться. Пандемия не стала исключением. Дельцы стали размещать на Avito объявления о продаже неких «пропусков» для передвижения во время общего карантина. В компании решили очистить платформу от подобных объявлений.

Помимо липовых пропусков, дельцы пытались торговать формой курьеров и предлагать собак напрокат, чтобы с ними можно было бы безнаказанно гулять. Но не тут-то было. Программисты компании Avito начали блокировать такие объявления.

«Avito приняла решение ограничить публикации „находчивых“ продавцов о продаже пропусков, формы сотрудников доставки и предложения о догшеринге и отслеживает появления новых предложений подобного рода», — приводит «Интерфакс» слова одного из руководителей компании, Алексея Куракина.

Ранее компания начала банить пользователей, которые пытались спекулировать одноразовыми медицинскими масками во время эпидемии. Продавцы намеренно во много раз завышали их цену, пользуясь нервным напряжением в обществе и их дефицитом в аптеках.

В рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса во многих регионах России приняли беспрецедентные меры безопасности и ввели режим строгой самоизоляции. Людям запретили просто так, без острой необходимости выходить из дома. В сложившейся ситуации это лучший способ остановить инфекцию.

В России коронавирусом уже заразились 2777 человек. От COVID-19 умерли 24 человека.