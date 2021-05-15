Авиашоу в честь юбилея «Стрижей» и «Русских витязей» прошло в Кубинке

В Кубинке прошло авиашоу и состоялся праздничный концерт в честь 30-летия пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Пилотажные группы „Беркуты“, „Реакторы“, „Первый самолет“ и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина, а также сами юбиляры показали пилотаж на высотах от 50 до 1500 метров на авиашоу в честь 30-летия „Стрижей“ и „Русских витязей“», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы ведомства.

В Министерстве обороны добавили, что Капанина поздравила пилотажные группы с круглой даты по радиосвязи, когда была в воздухе — ее голос вывели на колонки, которые установили на летном поле.

«Русские витязи» выполнили групповой, встречный и одиночный пилотаж на истребителях Су-35С. Они показали зрителям групповую «Петлю Нестерова», синхронные «Бочки», парный «Колокол», «Зеркало», «Коробочку», «Ухо», «Горку», роспуски «Фонтан» и «Тюльпан». «Стрижи» продемонстрировали групповой пилотаж с перестроениями на девяти МиГ-29.