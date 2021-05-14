«Русские Витязи» и «Стрижи» отметят 30-летний юбилей праздничным полетом в Кубинке

Официально авиационная группа «Русские Витязи» отмечает день рождения 5 апреля, а пилотажная группа «Стрижи» — 6 мая. Их праздники решили объединить и отмечать в один день — 15 мая. В этом году и у «Витязей», и у «Стрижей» — большой юбилей, 30 лет с момента образования. На показательное выступление для журналистов за день до авиашоу в Кубинке отправился корреспондент «360».

«Русские витязи» и «Стрижи» — непременные участники парада Победы и крупнейших авиасалонов, в том числе и зарубежных.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня на аэродроме в Кубинке прошли показательные выступления для журналистов перед грандиозным авиашоу, которое пройдет 15 мая. Во время полетов погода была настолько переменчива, что вначале идет сильный дождь, а потом вдруг неожиданно появляется солнце. Но и во время ненастья, и на абсолютно чистом небе наши сверхзвуковые истребители прекрасны.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году на 9 Мая из-за ужасных метеоусловий почти все были уверены, что воздушную часть парада уж точно отменят — как это было в 2019 году. Но в назначенный час самолеты поднялись в небо над Москвой, несмотря на дождь и сильный ветер.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас есть программа для низкой облачности. Мы полетим в любую погоду. 9 Мая решение принималось командованием. Вопрос только стоял — увидят ли зрители, потому что в Москве здания высокие. Мы можем в любую погоду пролететь, но под облаками люди не увидят», — рассказал командир авиационного звена пилотажной группы «Русские Витязи» Игорь Ткаченко.

Источник фото: телеканал «360»

Игорь Ткаченко — самый молодой летчик основного состава «Русских Витязей». Ему всего 34 года, но налетал уже полторы тысячи часов. И стал командиром авиационного звена пилотажной группы.

Источник фото: телеканал «360»

Отец Игоря, его полный тезка — Игорь Ткаченко-старший — тоже был военным летчиком «Русских Витязей». Он погиб в 2009 году во время тренировочных полетов перед авиасалоном «Макс». Ткаченко-младший продолжил семейную династию. И 15 мая его «Су-35» уже в который раз выйдет на взлетную полосу.