Август продолжит радовать летней погодой, но не сразу

Август начнется с прохлады, однако уже с 4 числа погода станет теплее, и столбик термометра поднимется на пару градусов выше нормы. При этом в Магаданской области и на Чукотке уже начнутся первые заморозки. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской части России температурный фон ожидается несколько выше нормы. И во всем будет проявляться неоднородность погоды», — пояснил Вильфанд. Он отметил, что несмотря на прохладу в первые дни августа, дальше россиян снова будет радовать летняя погода.

«В первые дни августа температура будет ниже нормы в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Примерно на два-три градуса ниже. Затем с понедельника температура начнет повышаться. Уже на вторник прогнозируем +21…+26 градусов. Такой температурный фон на пару градусов выше нормы. И в дальнейшем будет повышение температуры числа до 7-8», — пояснил научный руководитель. Он также отметил, что в целом август не будет холодным.

«Жаркая погода по отношению к норме будет на востоке России: от Поволжья до Якутии. И на Дальневосточном федеральном округе температура будет около нормы, с положительными отклонениями. Только вот на Чукотке и в Магаданской области аномалия прогнозируется отрицательная. Там 1 августа будут первые небольшие заморозки —1…-2 градуса», — сказал Вильфанд. Он добавил, что избыток осадков будет на севере азиатской части страны.

По словам Вильфанда, погода летом 2020 года особенно переменчива.

«В нынешнем лете изменчивость погоды более заметна, чем обычно. И большинство ученых связывает это с тем, что из-за глобального потепления меняется характер атмосферной циркуляции», — сказал ученый.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал о пяти самых жарких днях для России. Ими стали последние дни июля.