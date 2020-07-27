Россиян предупредили о пяти самых жарких днях за год

Последние пять дней июля обещают стать самыми жаркими за весь 2020 год для континентальной России. Жара придет как на европейскую, так и на азиатскую часть страны.

Климатическая статистика показывает, что на конец июля на российской территории всегда приходится тепло. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наступает самое жаркое по климату время на континентальной части России. Самые теплый период года приходится на последнюю пятидневку июля повсеместно», — заявил он.

Вильфанд объяснил такое явление тем, что от солнечных лучей нагревается не атмосфера, а подстилающая поверхность. К 20 июля прогреваются и нижние слои почвы. Тогда тепло передается во внешние слои атмосферы.

Воздух хорошо прогреется как на европейской, так и на азиатской территории страны. Синоптик добавил, что статистка позволяет называть этот период климатически самым теплым, но год от года показатели ежедневной температуры от средней могут отличаться.

«Для прибрежных городов — это август, потому что передача энергии от солнца происходят по законам молекулярной теплопроводности, то есть медленно», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.