Общество 23 августа 2023, 13:24 Аукцион по продаже дачи Сталина в Подмосковье проведут до конца года — СМИ «Ведомости»: «Дом.РФ» выставит на торги подмосковную дачу Сталина Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

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Усадьбу «Липки» в Мытищинском районе Московской области, где в начале 1930-х годов жил Иосиф Сталин, выставят на аукцион. Торги проведет «Дом.РФ», сообщила газета «Ведомости».

Дача находится в поселке Вешки недалеко от МКАД. Общая площадь строений на территории усадьбы составляет около четырех тысяч квадратных метров. В лот также войдет участок на 38,4 гектара. Торги проведут в четвертом квартале 2023 года.

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Сейчас проходит процедура оценки лота. По подсчетам специалистов, начальная цена дачи Сталина может составить 400-500 миллионов рублей. Представитель «Дом.РФ» рассказал, что объект передали под управление госкомпании по решению правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.

Участие в торгах стало одним из самых популярных способов приобретения земель у государства. Комитет по конкурентной политике Московской области сообщил, что самыми востребованными направлениями для приобретения участка в аренду в 2023 году стали север, северо-восток и юг региона.