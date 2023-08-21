Подмосковье 21 августа 2023, 17:53 Комитет по конкурентной политике назвал топ-5 округов Подмосковья по спросу на земельные участки Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

Самыми востребованными направлениями для приобретения участка в аренду в 2023 году стали север, северо-восток и юг Московской области. Наибольший спрос зафиксирован в пяти городских округах — об этом рассказали в Комитете по конкурентной политике региона.

Среднее количество участников на каждый лот в Долгопрудном составило 17 человек, и это самая высокая конкуренция, отмеченная в 2023 году в Подмосковье. За участки в Мытищах боролись в среднем по 14 человек, в Ленинском округе — по 13, в Лобне — по девять. Замыкает пятерку самых востребованных муниципалитетов Подольск, где каждый надел собирал на аукционе по восемь желающих его приобрести.

Реклама

Участие в торгах — это один из способов приобретения у государства земельных участков. Уже более 19 тысяч жителей попробовали свои силы в конкурентной процедуре. Основный принцип аукционов — предложить наиболее высокую цену, чтобы стать победителем.

Все лоты размещены на портале ЕАСУЗ. Сейчас там доступно более тысячи участков для строительства дома в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».