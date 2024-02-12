Общество 12 февраля 2024, 14:58 Аттракционы для всей семьи открыли на Северном речном вокзале в Москве Бесплатные зимние аттракционы впервые открыли на Северном речном вокзале Москвы РИА «Новости»

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В парке Северного речного вокзала в Москве впервые открыли бесплатные зимние аттракционы. О семи новых активных развлечениях сообщили на официальном портале столичного правительства.

Для посетителей всех возрастов появились тюбинг-кросс, надувная полоса препятствий, тюбинговая горка и электротюбинг, цепочная карусель и карусель с лошадьми. Кроме этого, по каналу имени Москвы открыли лыжную трассу с бесплатным прокатом снаряжения.

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«Северный речной вокзал — одно из любимых мест отдыха у москвичей и гостей столицы, ежегодно здесь проводят время более 2,6 миллиона человек», — добавил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Аттракционы открыты каждый день с 10:00 до 20:00. Выйти на лыжню можно около причала № 10, а по выходным для гостей проведут бесплатные тренировки. Также в парке установили навигационные указатели, а на набережной создали новую точку питания с блюдами, приготовленными на открытом огне.

За прошедший уикенд парк Северного речного вокзала посетили более четырех тысяч человек, что примерно в шесть раз больше, чем обычно. Более того, свыше тысячи жителей столицы опробовали лыжню в акватории канала имени Москвы.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках. Дети под присмотром тренеров могут изучить азы различных дисциплин.